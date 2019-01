Autodromo Monza perde eventi, bisogna fare di più

L'Autodromo di Monza perde degli eventi importanti, bisogna fare di più e meglio

Andrea Monti, vicecapogruppo della Lega al Pirellone dichiara: "Ho avuto notizia che nelle ultime settimane l'autodromo di Monza avrebbe perso l'occasione preziosa di ospitare due importanti eventi motoristici nel 2019; si tratterebbe delle finali mondiali Ferrari e Lamborghini. Lo scorso novembrele finali Ferrari avevano registrato un fiume di entusiasmo tra pubblico e tecnici. Un'organizzazione impegnativa e un investimento imponente da parte del marchio del Cavallino rampante, accolto con un successo non preventivato di pubblico a Monza. Ciò faceva davvero ben sperare per un bis nel 2019, ma non tutto è filato liscio nella gestione dell'evento, forse anche a causa di una comunicazione non impeccabile tra i vertici dell'autodromo e il Comune di Monza".

"E, a quanto parrebbe - prosegue Monti - si è persa anche la possibilità di ospitare nel circuito brianzolo le finali mondiali Lamborghini, altro marchio storico che desiderava organizzare a Monza il suo evento per il 2019. Purtroppo però le ultime notizie ci dicono che le finali Lamborghini migreranno a Jerez de la Frontera.".. Monza - aggiunge il vicecapogruppo leghista - ha la necessità di incrementare i suoi ricavi, una questione importantissima che rappresenta la ragione per cui anche Regione Lombardia sta seguendo da vicino la gestione di un impianto su cui abbiamo deciso di investire 25 milioni di euro, al fine di consentire al circuito di continuare ad ospitare il Gran Premio di Formula 1; soldi che si sommano agli investimenti sul complesso parco-autodromo deliberati qualche anno addietro".

"Dobbiamo sforzarci tutti per fare di più e meglio. - conclude Monti - La Regione sta facendo la sua parte, ma anche i vertici di Sias devono cercare di non perdere importanti occasioni come queste, che portano molto valore aggiunto al territorio, in termine di giro d'affari che alla fine dei conti è proprio l'elemento che giustifica l'impegno economico delle istituzioni"