Autonomia, a 2 anni dal referendum, Fontana: "Governo dia una risposta chiara"

"Ora abbiamo bisogno di una risposta chiara da questo governo, noi siamo pronti e siamo convinti che l'autonomia serva non soltanto alla Lombardia e al Veneto ma a tutto il Paese". A dirlo e' il presidente lombardo, il leghista Attilio Fontana, in un videomessaggio su Facebook a due anni dal referendum consultivo sull'autonomia, svoltosi in Lombardia e Veneto. "Esattamente due anni fa - aggiunge il governatore - i cittadini lombardi e veneti si recarono alle urne e richiesero con grande determinazione l'autonomia per le loro Regioni. Autonomia che significa semplicemente responsabilita' ed efficientamento della cosa pubblica". Fontana ha poi rivendicato: "In questi anni abbiamo lavorato con grande determinazione e impegno per individuare un dossier che andasse bene a noi e ai ministeri. Adesso siamo arrivati a un punto dal quale non si puo' tornare indietro e che pretende una risposta. Siamo arrivati alla fine di questo percorso e non possiamo assolutamente accettare che ogni altra esigenza venga anteposta e subordinata alla realizzazione dell'autonomia". Dunque "se il Paese vuole proseguire bene ha bisogno di una maggiore efficienza e responsabilita' amministratori locali. Per questo motivo combattiamo tutti insieme per l'autonomia".