Autonomia, il Governatore Fontana: spero intenzioni Boccia non bellicose

Autonomia, il Governatore della Lombardia Fontana: spero intenzioni Boccia non bellicose



"Ho letto recentemente dichiarazioni bellicose, contro l'Autonomia, di quello che sara' il nuovo ministro agli Affari regionali, Boccia, spero non corrispondano alle sue intenzioni. Come ho gia' detto, anche quando all'Esecutivo c'era la Lega, non sottoscrivero' mai una finta riforma". Queste le parole del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, interpellato dall'agenzia ANSA sulla nuova squadra di governo annunciata dal premier incaricato Giuseppe Conte.



"Conosco Lamorgese e Guerini perche' hanno lavorato nella nostra Regione. Non posso esprimere un giudizio sui ministri che faranno parte del nuovo Governo perche' sarebbe prematuro, aspetto di vedere come si comporteranno sul campo", aggiunge il governatore leghista.