Autonomia, Fontana: non accetterò mai una finta riforma



Secondo il governatore lombardo, Attilio Fontana, l'ipotesi "forse piu' possibile e probabile" per quanto riguarda la riforma dell'autonomia e' quella che "il governo approvi una finta riforma che non serve assolutamente a niente e che io non accettero' mai perche' non mi interessa". Lo ha detto nel corso dell'evento 'Autonomia, responsabilita', sviluppo' che si e' tenuto a Tenuta Punta Galera a Palinuro (Salerno).



"E' chiaro che se non ci sara' l'autonomia avremo perso una grande opportunita' - ha aggiunto - una opportunita' che rischia di diventare anche pesante per la Regione Lombardia che va bene, ma che ha delle difficolta' che iniziano a palesarsi nella sua economia che funziona".



Fontana ha poi aggiunto che "una risposta la dovranno dare, perche' ci sono tre Regioni che chiedono di applicare una parte della Costituzione e inoltre ci sono due referendum". Per quanto riguarda l'accusa secondo cui l'autonomia indebolirebbe le regioni del sud il governatore lombardo ha replicato che "il sud non riesce a dare quello che potrebbe dare, per se' e per il resto del Paese. Noi non vogliamo mettere in difficolta' il sud ma anzi abbiamo la necessita' che il sud riparta - ha concluso - e si avvicini alle regioni piu' evolute, cosi' l'Italia potra' essere ancora piu' competitiva a livello internazionale".