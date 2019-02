Autonomia, l'appello di Sala: "Fermatevi e discutiamo"

Autonomia: appello sindaco Sala, fermatevi e discutiamo

Il sindaco di Milano Beppe Sala non e' contrario alle istanze di autonomia, ma lancia un appello al governo: "fermatevi e discutiamo: chiarite agli italiani di che cosa si sta parlando e nessuno si mettera' preconcettualmente contro". Come ha spiegato in un video postato questa mattina sul suo profilo Facebook, Sala non capisce perche' "prima ancora di chiarire come semplificheremo le amministrazioni locali, abbiamo gia' deciso che vanno favorite le regioni".

Secondo il sindaco di Milano "va fatto un riordino amministrativo locale: 8 mila comuni, 80 province, 20 regioni e 14 citta' metropolitane sono troppi, e' un sistema che appartiene al passato". La preoccupazione di Sala riguarda la distribuzione delle risorse: "ho letto l'intervista di uno dei presidenti regionali che chiedono piu' risorse e dice che non saranno penalizzate le regioni del sud. Visto che la moneta non si stampa, chi sara' penalizzato? Forse le citta', e mi sento peggio".