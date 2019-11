Autonomia: Boccia a Fontana: "Si e' sempre meridionali di qualcuno"

"Lo dico al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si e' sempre meridionali di qualcuno". Cosi' il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, si e' rivolto al governatore lombardo con una battuta, aprendo il suo intervento al Forum Eusalp, nel quale ha piu' volte fatto un appello a considerare la montagna "non come un parente di serie b" in Europa. "La macro-Regione alpina non e' una regione qualsiasi - ha spiegato -, ma e' nel cuore dell'Europa, coinvolge 7 Paesi e 48 Regioni, e la Lombardia, tra queste ha una naturale responsabilita' di raccordo tra la parte meridionale e quella settentrionale" del Continente. Anche all'interno della parte settentrionale, pero', ci sono aree meno sviluppate: "Facile investire a Varese, un po' meno facile investire a Luino" ha osservato il ministro.

"La legge quadro sull'Autonomia che abbiamo presentato e stiamo varando e' di tutto il Paese, non ha colore politico, ma l'unico colore che ha e' quello della Costituzione, del Titolo quinto e dell'Articolo 3 che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale", ha poi spiegato in commento alla legge di Riforma per l'Autonomia, il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia.

Fontana: "Si è sempre a Nord di qualun altro"

Al ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, che con una battuta gli aveva ricordato che 'si e' sempre meridionali di qualcuno', il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto con un'altra provocazione: "Si e' sempre a sud di qualcuno ma si e' sempre a nord di qualcun altro". Il governatore ha risposto cosi' alle domande dei cronisti a margine del Forum Eusalp questa mattina a Milano. Una frase, quella del ministro "che non e' nemmeno cosi' originale, visto che era di De Crescenzo", ha proseguito Fontana.

Autonomia, Fontana: "Conte mi ha detto che si fa. Ma anche a giugno..."

Prima dell'inizio del Forum Eusalp a Palazzo Lombardia il presidente della Lombardia Attilio Fontana e il premier Giuseppe Conte hanno avuto un breve colloquio riservato. "Abbiamo parlato anche di Autonomia e anche in questa occasione il premier Conte ha ribadito che si puo' e si deve arrivare a una definizione", ha detto riferito Fontana in conferenza stampa, aggiungendo che "lo aveva gia' detto a giugno e a luglio..."