Autonomia: Boccia, no a 20 nuovi centralismi, servono clausole supremazia

"Le autonomie non devono diventare nuovi centralismi: dobbiamo evitare che a un centralismo nazionale se ne aggiungano altri 20 regionali". E' quanto ha affermato, a margine dell'assemblea annuale di Federmacchine, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, per il quale, "invece di semplificare, complichiamo; per questo le cose vanno fatte con buon senso", anche "con un dibattito parlamentare". Sull'Autonomia, ha aggiunto Boccia, "occorre definire dei perimetri chiari con clausole di supremazia su alcuni argomenti delicati, altrimenti non ne usciamo piu'".

Nella cornice dell'Autonomia differenziata, ha aggiunto Boccia, "l'industria e l'infrastruttura" dovrebbero avere "una clausola, che abbiamo chiamato di supremazia, come l'energia", e questo perche' "ci sono alcuni elementi che sono questioni di interesse nazionali, e non dobbiamo permettere a nessuna Regione di bloccare opere che sono nell'interesse nazionale". Per cui, ha concluso il presidente di Confindustria, "va bene una deroga, ma ci sono alcune attivita' sensibili in cui in caso di conflitto deve ovviamente prevalere lo Stato e il buon senso: il problema, semmai, non e' tanto l'Autonomia, ma la capacita' di governance che le singole Regioni hanno".