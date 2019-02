Autonomia, Cantone: "Rischio di aumento di caos e corruzione"

Autonomia: Cantone, rischio aumento caos e corruzione

Il progetto di riconoscere l'Autonomia differenziata a tre regioni del Nord rischia di aumentare il caos e la corruzione. In un articolo sul Mattino di Napoli il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, sottolinea che "devolvere differenti materie a seconda delle richieste delle Regioni rischia di rendere ancora piu' caotico il sistema nel suo insieme e aumentare quell'incertezza normativa in cui notoriamente alligna il malaffare e che genera la corruzione (corruptissima repubblica plurimae leges, diceva Tacito duemila anni fa). Un vero ossimoro - osserva Cantone - se si pensa ai quotidiani annunci sulla necessita' di semplificare, snellire e velocizzare le procedure". Inoltre, sottolineando che gia' oggi l'aspettativa di vita e' inferiore nelle regioni del Sud e in particolare in Campania (81 anni contro 82,7 della media nazionale) Cantone si chiede: "Siamo davvero sicuri che ampliando le differenza economiche tutta l'Italia nel suo complesso avra' da guadagnarci e che i cittadini del Sud non abbiano proprio nulla da rimetterci?".