Autonomia, Corrao (M5S): Ricatto governatori Lombardia-Veneto inaccettabile



“Il fatto è uno e semplice: il governo ha il dovere di tutelare i 60 milioni di cittadini italiani, non si possono creare condizioni di vantaggio solo per gli abitanti di 3 regioni. Non siamo uno Stato federale. Il ricatto dei governatori di Lombardia e Veneto è assolutamente inaccettabile". Così Ignazio Corrao, europarlamentare del M5S, a 'L’Italia s’è desta' su Radio Cusano Campus.



"La Lega - aggiunge - non si chiama più Lega Nord perché vuole essere un partito nazionale. Se prendono voti in tutta Italia e vogliono rappresentare anche il centro e il sud devono tutelare anche i cittadini del Centro e del Sud. Su sanità e scuola non ci possono essere cittadini di serie a e di serie B, già l’Italia va a due velocità e non vogliamo che questa forbice si allarghi".