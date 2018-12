Autonomia, Di Maio: "Sarà una lunga contrattazione con le Regioni"

Roma - Il tema dell'Autonomia? "Sara' una lunga contrattazione con le regioni". Cosi' il vicepremier Luigi Di Maio, in un forum Agi sul digitale. "Il tema - osserva Di Maio - e' che il presidente del Consiglio Conte" ora avviera' "la trattativa con le regioni. Abbiamo sostenuto i referendum di Lombardia e Veneto in passato, lo abbiamo fatto in tempi non sospetti. Eravamo insieme alla Lega a sostenere quei referendum un anno e mezzo fa". Per Di Maio, quindi, "bisogna tener fede a quei referendum, bisognera' andare nella direzione dell'autonomia. Che tipo di autonomia sara' parte della discussione. Basti pensare che le due regioni interessate, Lombardia e Veneto, chiedono due tipi di autonomia diverse. Non esiste un modello di autonomia". "Il principio generale e' che" l'autonomia "non deve danneggiare le altre regioni ma deve permettere a quelle popolazione che l'hanno chiesta di averla, e quindi nell'ambito dello statuto ordinario. Non stiamo creando uno statuto speciale, stiamo creando delle regioni che hanno un'autonomia maggiore sulla base del principio costituzionale vigente".

Salvini sul reddito di cittadinanza: "Modello Lombardia, inserimento vero al lavoro vero"

Se il vicepremier Di Maio è "entrato nel campo" della Lega parlando di Autonomia, il suo collega Matteo Salvini ha invece commentato in merito al reddito di cittadinanza. Che "dovrebbe modellarsi come quello della Regione Lombardia, un inserimento vero al lavoro vero. I risultati positivi raggiunti in Lombardia spero possano essere raggiunti in tutta Italia. Stiamo mettendo paletti per evitare i furbetti".