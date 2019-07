Autonomia, Fontana: al governo chiediamo risposta definitiva

Al vicepremier Luigi Di Maio il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, chiede "una risposta definitiva", sull'Autonomia, soprattutto dopo l'intervista della ministra per il Sud, Barbara Lezzi, che chiede invece tempo. Di Maio e Fontana si trovano insieme al Villaggio Coldiretti a Milano: "Un conto sono le cose che appaiono sulle agenzie e' un altro le interviste che vanno in direzioni diametralmente opposte. Vorrei sapere qual e' il testo che loro intendono approvare" ha aggiunto il governatore. Mentre all'altro vicepremier, Matteo Salvini, ha aggiunto Fontana, "l'ho gia' chiesto e mi ha rassicurato". Quanto alla tempistica Fontana ha ammesso: "E' una domanda che mi pongo anche io. Ieri ero piu' ottimista, dopo aver letto l'intervista del ministro Lezzi sono rimasto un po' piu' dubbioso. Credo che a questo punto la risposta debba essere rapida, perche' non siamo stupidi".