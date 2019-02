Autonomia, Fontana all'attacco: "Al Sud rischiano solo governatori incapaci"

Autonomia: Fontana, al Sud rischiano amministratori incapaci

"C'e', in effetti, qualcuno che rischia con il discorso dell'Autonomia: sono gli amministratori politici del Sud che non sono stati in grado di far emergere tutte le potenzialità dei loro territori". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a Porta a porta.

"Il problema e' che i fondi europei che voi potreste avere molto piu' del Nord non riuscite a spenderli" ha detto ancora Fontana a Musumeci.

Autonomia: Musumeci, non preoccupato ma Sud all'oscuro di bozza

"Non sono preoccupato. Il problema e' conoscere questa bozza. Questa trattativa tra Regioni del Nord e stato e' stata condotta in silenzio, sottotraccia, come se riguardasse solo le Regioni del Nord, e invece le sue implicazioni ricadranno su tutto il resto d'Italia. Per questo occorre la convocazione di un tavolo in cui tutti insieme si possa parlare di queste questioni". Lo ha detto il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, a Porta a porta in onda stasera, parlando della bozza in discussione sulla maggiore autonomia di Veneto e Lombardia.