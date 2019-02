Fontana soddisfatto: "Ho sentito Conte, mi ha rassicurato su autonomia"

"Sono molto lieto che si sia sollevata in modo unanime e determinata la voce delle associazioni di categoria, dei Comuni, dei sindacati, che richiede in modo forte l'approvazione dell'Autonomia. Tutti si sono dichiarati favorevoli e rimarcato la necessita' di questa riforma, importante non solo per la nostra regione, ma per tutto il Paese. Mi auguro che questo messaggio possa giungere forte a chi dovra' decidere a Roma". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine degli Stati generali del Patto per lo Sviluppo, convocati, questa mattina, a Palazzo Lombardia. "Ieri sera ho sentito il premier Giuseppe Conte al telefono - ha spiegato il Governatore - che mi ha rassicurato sulla sua volonta' a concludere il percorso. Non sara' un giorno o una settimana in piu' a inficiare questo processo, se ferma e' la determinazione comune a giungere al risultato". Oltre al lavoro svolto sull'Autonomia il presidente ha riferito soddisfazione da parte dei partecipanti al Patto per lo Sviluppo in merito a quello portato avanti da Regione sul fonte della semplificazione e la trasformazione digitale e degli interventi a favore delle imprese.

"Abbiamo sottoscritto un atto ufficiale con Regione Lombardia nel maggio 2018, quindi c'e' una condivisione piena dell'obiettivo" ha sottolineato il presidente dell'Anci Lombardia Virginio Brivio. "Le preoccupazioni che alcuni amministratori hanno espresso rispetto alle ricadute territoriali - ha continuato - non devono distorcersi da un lavoro di condivisione a fianco di Regione Lombardia affinche' questo obiettivo possa essere raggiunto nel minor tempo possibile". "Con Regione Lombardia il tema della devoluzione, della sussidiarieta' e del coinvolgimento degli enti locali - ha rimarcato Brivio - e' un elemento fortemente condiviso: ci fidiamo del lavoro che Regione Lombardia sta facendo e certamente attendiamo di conoscere il merito delle materie inserite nell'autonomia per dare vita a una stagione di riforme istituzionali che coinvolgano i Comuni e le Province, anche con una innovazione della collaborazione tra loro su cui stiamo lavorando".