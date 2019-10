Autonomia, Fontana: Boccia, non abbiamo anello al naso, stufi di prese in giro

Autonomia, Fontana a Boccia: "Non abbiamo anello al naso, stufi di prese in giro"

"Non abbiamo l'anello al naso e qualcosa la capiamo anche noi, sono stufo di essere preso in giro". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando le ultime dichiarazioni del ministro Francesco Boccia in tema di autonomia. "Con questi comportamenti - attacca - il ministro Boccia sta smentendo cio' che era stato fatto dal 'Governo Gentiloni', suo collega di partito, e sta ignorando la volonta' di decine di migliaia di cittadini della Lombardia e del Veneto, il ministro abbia il coraggio di dire che non crede nell'autonomia e che non la vuole portare avanti". "Continuare a porre in essere una serie di ostacoli di vario genere - ha concluso Fontana - e' inaccettabile e non e' sinonimo di onesta' intellettuale"