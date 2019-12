Autonomia, Fontana: "Entro Natale dovremmo chiudere su Ddl"

"Oggi ho parlato con il ministro Boccia, ha detto che ci sara' da attendere ancora un attimino, ma mi ha garantito che prima di Natale dovremmo riuscire a incontrarci almeno per chiudere la questione legata al Ddl". A dirlo e' il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando della questione autonomia nel giorno in cui il ministro degli Affari regionali e autonomie, Francesco Boccia, ha incontrato sul tema i capigruppo della maggioranza parlamentare. A margine della premiazione delle attivita' storiche a Palazzo Lombardia, Fontana ha sottolineato: "Mi auguro che si inizi un confronto anche nel merito per non perdere tempo. Chiedero' almeno di completare i discorsi che ancora sono aperti sul merito". E a chi gli chiedeva se adesso il problema sia piu' tecnico o politico, il governatore ha risposto: "E' un problema soltanto politico, di tecnico non c'e' assolutamente niente. Bisogna sperare che le forze politiche che compongono questo governo raggiungano una sintesi". Sulla possibilita' di portare a termine il processo dell'autonomia, Fontana ha spiegato: "Ho dei sospetti, ho dei timori, ma nonostante tutto spero che vengano fugati, che la mia perplessita' venga spazzata via". Infine a chi gli chiedeva se potesse essere un bel regalo Natale, il presidente lombardo ha risposto: "Di Natale ormai... mi andrebbe gia' bene anche per Pasqua".