Fontana: "Il 15 febbraio termine ultimo per intesa su autonomia"

"Credo che il 15 febbraio sia il termine ultimo, oltre quale non si può e non si deve andare, per arrivare all'intesa con il Governo sull'Autonomia". Lo ha scritto su Twitter il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. "Se accettiamo l'idea del rinvio e del riesame non ne usciremo mai, per cui vogliamo una risposta concreta", ha sottolineato l'esponente del Carroccio via social.