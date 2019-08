Autonomia, Fontana: "Il Nord non può permettersi un anno di non decisioni"

"A novembre fanno due anni da quando la Lombardia e il Veneto hanno fatto il referendum per l'autonomia. Ancora prima, a fine settembre 2017, abbiamo presentato il primo documento che sarebbe poi stato alla base della trattativa con il governo. Stiamo aspettando da più di un anno. Anche gli imprenditori stanno aspettando riforme importanti che gli diano una boccata di ossigeno. Anche in Lombardia nelle imprese stanno emergendo le prime difficoltà". Così il governatore lombardo Attilio Fontana in un'intervista a La Stampa. "Non possiamo permetterci un anno di non decisioni. Il Nord è la locomotiva del Paese ma per funzionare ha bisogno del carbone. Se manca il carbone la locomotiva rallenta con il rischio di creare danni irreparabili all'intero Paese", aggiunge