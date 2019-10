Autonomia, Fontana: "Io e Zaia siamo immuni dal fumo negli occhi di Boccia"

"Il ministro Boccia è da settimane impegnato in incontri con i governatori regionali sul tema delle Autonomie. Trova anche il tempo per promuovere e partecipare a convegni e seminari sul tema", scrive in un post sulla sua pagina Facebook il governatore della Lombardia Attilio Fontana, dimostrando il proprio disappunto relativamente alle mosse del ministro per gli affari regionali Francesco Boccia sull'autonomia differenziata. "Da questo lavoro deduco - continua Fontana - alcune informazioni ricorrenti: il Pd sarebbe l’unico partito che vuole l’autonomia, la Lega no; lui è quello che finalmente ci lavora sul serio, mentre la ministra Erika Stefani sarebbe stata inconcludente. Sta scrivendo una legge che risolverà ogni problema introducendo automatismi positivi su procedure e equità, ma ancora non ne conosciamo i contenuti. Inoltre, esistono governatori “buoni” e quelli “cattivi” e io, nella sua narrazione, temo di rientrare tra questi ultimi mentre fino a pochi mesi fa ero considerato il presidente “moderato” e Zaia quello “ribelle”. Infine, ora sente la necessità di istituire una Commissione e di avvalersi della collaborazione di Roberto Maroni. Se tutto ciò fa parte di una strategia del ministro Boccia che mira a produrre dubbi o imbarazzi in chi lotta da anni per l’autonomia, stia pur certo che si rivelerà fallimentare. Non gli è utile nemmeno imbarcare altri “buoni” per spiegarci cosa serve ai nostri territori. Il presidente Luca Zaia ed io conosciamo bene i dossier. Siamo quindi immuni dal fumo negli occhi che viene diffuso a piene mani. Il percorso verso l’autonomia - conclude Fontana - non può essere raccontato improvvisando scenari desiderati, ma non reali o scegliendo di volta in volta aggettivi nuovi (autonomia morbida o dura, solidale o egoista...). L’unico previsto è: costituzionale!"