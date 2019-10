Autonomia, Fontana: "La commissione di Boccia allunga i tempi"

La commissione sull'Autonomia voluta dal ministro Francesco Boccia rischia di allungare i tempi della riforma anche se e' positivo che ci sia l'ex governatore Roberto Maroni. Questa, in sintesi, l'opinione espressa dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un incontro sulla sicurezza stradale. "Tenendo conto che c'e' Maroni - ha detto Fontana - mi fa piacere, ma non mi devono prendere in giro dicendo che noi non abbiamo fatto niente e che loro sono pronti a fare tutto. Partiamo dal presupposto che loro devono partire da capo, perche' se no una commissione non sarebbe minimamente necessaria. Vediamo, sono tutti appesantimenti che rischiano di essere contrari alla celerita' delle decisioni".

