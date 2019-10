Autonomia: Fontana, legge quadro inutile potrebbe essere superata da accordi



"Io spero che il suo auspicio trovi realizzazione, poi vedremo i contenuti di questa legge quadro". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana commentando la dichiarazione ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia che, questa mattina, ha detto di auspicare una legge quadro per l'autonomia entro la fine dell'anno.



"Ritengo, come ho detto fin dal primo momento - ha proseguito Fontana - che sia una cosa abbastanza inutile, che potrebbe essere tranquillamente superata dagli accordi gia' raggiunti e da tutto il lavoro che e' gia' stato fatto". "Poi bisognera' vedere anche i tempi entro cui questo ddl verra' realizzato. Temo, giorno dopo giorno - ha concluso il governatore lombardo - che sia l'ennesimo tentativo di dilazionare i tempi e fare in modo che non si prendano mai delle scelte avendo cosi' la possibilita' di non dire chiaramente no all'autonomia".