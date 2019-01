Autonomia, Fontana: "Non ho intenzione di accettare alcun rinvio"

"Sull'autonomia "non e' mia intenzione accettare alcun rinvio". Lo ha affermato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in un tweet. "Come avevo gia' avuto modo di dire - scrive - ho ribadito che sull'autonomia non e' mia intenzione accettare alcun rinvio: oggi incontrero' a Roma Luca Zaia e Matteo Salvini per fare il punto della situazione"