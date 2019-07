Autonomia, Fontana: partito del no vuole immobilismo paese



"Il partito del no vuole condannare il nostro Paese all'immobilismo e all'arretratezza". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo sul dibattito relativo all'autonomia. "Da una parte - scrive Fontana - le Regioni e la Lega che, consapevolmente e con forza portano avanti, attraverso atti concreti, una proposta che, non mi stanchero' mai di ribadirlo, favorirebbe lo sviluppo e il miglioramento della qualita' della vita di tutti gli italiani. Dall'altra il Movimento 5 Stelle che, invece, maldestramente e goffamente, non perde occasione per inserire la retromarcia mistificando la realta' e cambiando le carte in tavola. Fa bene il ministro Erika Stefani a pretendere chiarezza, adesso basta: il Movimento 5 Stelle, senza accampare scuse, che sanno piu' di sceneggiata che di alto confronto politico, dica in maniera definitiva se vuole o no l'Autonomia. Una cosa e' certa da parte mia, e sono certo di interpretare il pensiero del collega Luca Zaia, non accetteremo mai 'pateracchi' tipici di una politica vecchia e sepolta. I lombardi, i veneti e, piu' in generale tutti gli italiani, meritano rispetto, e mi sembra che in questo caso il Movimento 5 Stelle non stia dimostrando di portarglielo".



"Oggi - conclude il presidente della Regione Lombardia - una parte del Governo manifesta un atteggiamento irresponsabile che segue i gia' troppi no su sicurezza, infrastrutture, innovazione e sviluppo economico. Non possiamo condannare il nostro paese all'immobilismo e alla arretratezza. La Lombardia da sempre e' la locomotiva del Paese, nel quadro della solidarieta' nazionale. Oggi si pretende di rallentarla piuttosto che accelerare il cammino di chi e' indietro".