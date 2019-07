Autonomia, Fontana: premesse sbagliate, inutile viaggio a Roma

(IMPRESE-LAVORO.COM) - "Le anticipazioni fatte sia dai vari ministri che dalla ministra stessa parlano di una rivisitazione dell'autonomia finanziaria, l'unico punto su cui eravamo d'accordo. Quindi se queste sono le premesse e' inutile che venga a Roma. Se le condizioni saranno diverse sicuramente verro' ma credo sia prima necessario esaminare e valutare il testo che dovesse uscire dal CdM". Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana durante un'intervista a RTL 102.5. Secondo Fontana la riforma sull'autonomia serve soprattutto al Sud del Paese. "Al di la' delle tante bugie raccontate e delle accuse che ci hanno rivolto in cui siamo apparsi come quelli che volevano depredare il Sud a favore del Nord cosa falsa, quella dell'autonomia e' una riforma che serve sicuramente al Nord per avere piu' efficacia, efficienza, velocita' decisionale e capacita' di essere al livello del resto delle regione europee ma serve soprattutto al Sud". "Credo che questa riforma serva molto di piu' al Sud, noi una certa efficienza l'abbiamo gia', vogliamo migliorarla per essere piu' competitivi, ma il Sud ne avrebbe molto piu' bisogno, avrebbe bisogno di avere la possibilita' di liberare le tante risorse che ha e che oggi sono tarpate da vecchi mestieranti della politica che preferiscono tenere tutto coperto per mantenere i loro centri di poteri, le loro forme di capacita' decisionale basata sull'assistenzialismo e non sulla liberta' di impresa, sulla capacita' di investimento, sul futuro di questo Paese".