Autonomia, Fontana: "Riforma da fare con qualsiasi Governo"

"Sono ottimista, credo che l'autonomia sia una riforma alla quale, qualunque sia il governo, si dovra' arrivare". A dirlo e' il presidente della regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana , a margine della presentazione del MedTec al Politecnico di Milano. Secondo il governatore "e' il futuro che chiede piu' autonomia e flessibilita', dobbiamo guardare al futuro non al passato. L'autonomia non e' una questione di una parte, non e' della Lega. E' una riforma che deve essere di tutti". E a chi gli faceva notare che il leader del M5s, Luigi Di Maio, non e' rimasto affascinato dalla riforma, Fontana risponde ironico: "La metteremo in versi in modo che possa affascinato di piu'". Il presidente ha poi concluso: "Noi siamo pronti, basta che ci diano delle risposte, piu' di cosi' non possiamo fare".