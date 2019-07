Autonomia, Fontana: "Sono ottimista, ho convocato nuovi sindaci"

"Sono cosi' ottimista che oggi ho convocato tutti i sindaci neo-eletti perche' credo che tramite l'autonomia si possa impostare anche un rapporto diverso con gli enti locali. Credo nell'autonomismo e credo che i sindaci possano davvero diventare i veri realizzatori delle attivita' amministrative sui territori". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il giorno dopo la riunione del governo sull'autonomia. "Mi sento moderatamente ottimista. Finalmente hanno iniziato a discutere di merito anziche' di slogan, come hanno fatto per un anno, e la cosa mi sembra sicuramente positiva. Qualche passo avanti e' stato fatto aspettiamo gli ultimi", ha aggiunto il governatore a margine dei lavori del Consiglio regionale. Sul fatto che possa essere l'autonomia scolastica lo scoglio piu' difficile da superare, Fontana ha sottolineato: "Non credo sia questo, anche perche' se si tratta di questa sola materia, iniziamo ad andare avanti sulle altre. Proprio perche' questo e' un procedimento che si puo' modificare, ampliare e ridurre strada facendo. Si puo' iniziare a portare a casa il resto, discutere e fare gli approfondimenti su questa materia e poi eventualmente la si reinserisce, nel caso in cui ci fossero problemi che non si riescono a superare, ma credo che anche su questa materia si riuscira' trovare una sintesi".