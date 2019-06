Autonomia, Fontana: traditi i 5 milioni che votarono il referendum



"Abbiamo risorse e il bilancio in assoluto equilibrio, le prestazioni che rendiamo sono sempre di più. Con l’autonomia non avremmo problemi... Invece siamo vincolati a una finanziaria del 2014 che ci comprime al 2004...". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista alla Stampa in cui si dice convinto che "una cattiva informazione sulla riforma abbia contribuito a creare dubbi e perplessità in una parte del governo". I ministri 5Stelle in primis, Lezzi e Grillo in particolare.



"Invece non dovrebbero perché questa è una riforma per lo Stato a costo zero", continua Fontana.La mancata attuazione delle autonomie "credo sia un tradimento per tutti quelli che votarono il referendum e persino per gli abitanti dell’Emilia che pur senza referendum vogliono le stesse cose".