Autonomia, il premier Conte: "Si farà in modo sostenibile e ragionevole"

"L'autonomia si fara', bene, in modo sostenibile, in modo ragionevole, nell'interesse dei cittadini lombardi in questo caso e' nell'interesse dei cittadini italiani". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine di un incontro privato con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a palazzo Lombardia sulla riforma dell'autonomia, durato oltre un'ora ieri. "L'ho aggiornato sul lavoro che stiamo facendo - spiega il premier - e' un lavoro molto intenso, ci sono vari incontri che stiamo dedicando a questo tema. Vogliamo arrivare in dirittura finale, ci siamo quasi" "C'e' ancora qualcosa da limare, da lavorare un poco, ci sono alcune criticita' che stiamo affrontando - aggiunge Conte - Ma l'obiettivo e' molto chiaro: come realizzare e portare a termine l'impegno che io personalmente ho preso, e che messo nero su bianco nel contratto di governo".

Sull'autonomia "Non ho assistito a nessuno strappo. Non per sminuire quelle che possono essere anche delle divergenze". Cosi' il presidente del Consiglio commenta la 'frenata' di ieri del M5s sulla riforma dell'autonomia. Conte spiega che oggi "si e' ragionato di scuola. Potete immaginare che e' un capitolo che suscita grande sensibilita' da parte di tutti, anche dei cittadini italiani perche' ragioniamo di un modello di scuola, di formazione, di reclutamento. Sono temi molto importanti. Sarei sorpreso se ci fosse stato un pensiero unico su tutto". Il tema, nello specifico, pare essere quello della differenziazione negli stipendi che potrebbe interessare gli insegnanti. "Ci stiamo confrontando, non abbiamo ancora trovato una sintesi ma sono assolutamente fiducioso che anche su questo, sulla scuola, sul l'istruzione, la troveremo". I tempi per la sintesi? "Brevi, brevissimi" replica il premier.

Fontana: "Confronto franco e onesto, si troverà sintesi"

"E' stato bello affrontare con il presidente il merito di alcune problematiche. Noi abbiamo sostenuto la nostra idea, il presidente ha sostenuto altro. Credo che il confronto franco e soprattutto onesto intellettualmente faccia solo bene. Si trovera' una sintesi sicuramente". Cosi' il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "E' stato importante - sottolinea - abbiamo approfondito, siamo entrati anche nel merito. E' quello che io chiedo di fare".