Autonomia Lombardia, Maroni: "Bozza del Governo soddisfacente all'80%"

Roberto Maroni

Autonomia, Maroni: "Bozza del Governo soddisfacente all'80%"



"Per quanto riguarda la Regione Lombardia, questa bozza arrivata stamattina e' soddisfacente all'80%, c'e' ancora da lavorare sul 20%. Confido che si possa concludere entro la fine del mese". Cosi' Roberto Maroni ha parlato del documento di pre-intesa sull'autonomia ricevuto dal governo. "Ci sono ancora delle posizioni da definire per quanto mi riguarda - ha aggiunto io governatore lombardo, al suo arrivo a un incontro con i colleghi governatori di Veneto e Liguria, Luca Zaia e Giovanni Toti, a sostegno della candidatura del leghista Attilio Fontana. "Il Veneto ha tenuto una posizione piu' radicale rispetto alla nostra: vuole tutte e 23 le materie, vuole i 9/10" delle tasse, ha ricordato, "quindi parlero' con Zaia, pero', essendo come lui ha detto, un sistema differenziato, puo' anche darsi che quello che va bene a noi, non vada bene complessivamente al Veneto. Non dobbiamo fare una cosa necessariamente tutti insieme". Nell'accordo c'e' scritto che tutte le altre materie a disposizione delle parti se vorranno possono arrivare a 23, non c'e' preclusione.