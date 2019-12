Autonomia metropolitana, patto tra Sala, De Magistris e Raggi

Milano - Si sono sentiti oggi in video conference call Virginia Raggi, Giuseppe Sala e Luigi de Magistris, sindaci delle tre principali aree metropolitane d’Italia, Roma, Milano e Napoli, per avviare insieme una proposta finalizzata all’uscita dall’attuale situazione di stallo in cui versano le Città Metropolitane. La volontà comune è infatti quella di formulare, in un approccio propositivo verso il Governo, alcune proposte di carattere concreto per migliorare l’efficacia dell’azione politica e amministrativa sui propri territori. I Sindaci concordano sull’utilità di affrontare unitariamente criticità particolari che accomunano le grandi aree metropolitane cittadine (come trasporto pubblico locale, edilizia scolastica, case popolari, ma non solo), anche in ottica di test sperimentale rispetto alle altre città metropolitane. Stante la riflessione, in corso a livello nazionale, sull’autonomia differenziata, i tre sindaci chiedono di poter essere coinvolti, insieme alle regioni, al relativo tavolo di lavoro con il Ministro Boccia.