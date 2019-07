Autonomia, nuovo round a Roma. Fontana vuole anche il Cenacolo

Autonomia regionale: dopo il nulla di fatto di una settimana fa che ha fatto sbottare il governatore regionale Attilio Fontana, oggi secondo round a Palazzo Chigi. Il vicepremier Matteo Salvini si è dichiarato pochi giorni fa ottimista, auspicando che quella di oggi possa essere l'ultima riunione. Ma le parti paiono ancora distanti e diversi sono nello specifico i nodi in Lombardia. Come l'introduzione costi standard per superare il criterio della spesa storica e la non emendabilita' del testo da parte del Parlamento. Fontana spinge ma la trattativa è ancora aperta. Così come sui fronti delle infrastrutture, ovvero per le competenze in materia di concessioni ferroviarie, autostradali e aeroportuali. Beni culturali: la Lombardia ha chiesto potesta' legislativa e amministrativa su ventiquattro siti, tra cui anche il Cenacolo Vinciano e la Pinacoteca di Brera. La proposta del ministero si limita invece ad accettarne quattro: Cappella Espiatoria di Monza, Castello Scaligero di Sirmione, Museo della Certosa di Pavia e Palazzo Besta di Teglio.