Autonomia regionale, Sala: "Rallentare, così è un colpo di mano..."

Autonomia, Sala: "Rallentare, così è un colpo di mano..."

Sull'autonomia regionale "bisogna rallentare perche' non e' chiaro cosa vuol dire questa autonomia". La richiesta e' del sindaco di Milano Giuseppe Sala , a margine dell'inaugurazione di White, nell'ambito della settimana della moda. "Se mi si chiede se e' giusto ragionare di autonomia si', ragioniamoci - aggiunge - ma questo e' un colpo di mano." "Ieri il presidente Conte ha detto che esclude che ci siano regioni penalizzate - continua Sala - i conti non tornano, se ci sono regioni chi avranno benefici e non ci sono regioni penalizzate, chi li paga i conti, i comuni?". "Io mi oppongo fermamente, chiedo una riflessione, che ci sia trasparenza su quelli che sono i veri obiettivi" aggiunge il sindaco, che azzarda "Ho la sensazione che sia una manovra della Lega perche' siccome in questo momento hanno le due principali regioni del nord nelle loro mani, cercano delle vie per avere piu' potere. Il fatto che ci sia anche Bonaccini e l'Emilia vuol dire che Bonaccini e' salito su un treno che stava andando, ma a me questa autonomia come la si sta pensando non piace, senza se e senza ma".

L'autonomia regionale, allo stato chiesta da Lombardia, Veneto e Emilia Romagna va avanti, ma "vi ricordo che non e' un processo lineare, ma in parallelo, quindi ogni dossier viene analizzato separatamente". Cosi' il ministro dei beni e attivita' culturali Alberto Bonisoli, a margine dell'inaugurazione di White, evento nell'ambito della settimana della moda. "In questo momento ci sono tre diversi dossier che hanno diversi livelli di avanzamento e ce ne sono degli altri che mi risulta dalla ministra Stefani che stanno per arrivare - spiega - stiamo facendo il punto sui temi sui quali c'e' un larghissimo accordo e su quali si puo' procedere con celerita' e altri su cui c'e' bisogno di fare un ulteriore confronto e ulteriori riflessioni".