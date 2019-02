Autonomia, Sala apre: "Nulla in contrario se non penalizza Milano"

IMPRESE.LAVORO.COM - Milano – Il sindaco Beppe Sala commenta l’autonomia differenziata che sembra essere vicina ad un’approvazione del governo: “Vorrei capire di cosa si tratta per poter fare le valutazioni del caso. Credo che anche il Consiglio comunale di Milano si sia espresso. L’importante è capire qual’è il nostro ruolo, se c’è un rischio di penalizzazione per le città. E’ chiaro che puntare sul regionalismo senza aver risolto il problema più ampio dell’autonomia amministrativa in Italia, e quindi il ruolo delle province delle città metropolitane, dei comuni… Non ho capito perché è tornata così prepotentemente di moda l’idea di insistere sulle regioni. Forse perché è un momento politico in cui si può portare a casa qualcosa di più. Non ho nulla in contrario se il nord porta a casa di più, basta che non penalizzino Milano”, conclude Sala.