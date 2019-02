Autonomia, Sala dice no: "Non vogliamo farci comandare dalla Regione"

LA LETTERA DI SALA CONTRO L'AUTONOMIA ALLA REGIONE LOMBARDIA

"Si parla tanto di autonomia: solo e sempre per le Regioni. Anzi c'è una vera corsa delle Regioni verso l'autonomia. Con tanto di ultimatum al governo e con pronunciamenti dai toni definitivi. Ma era un'idea giusta forse 20 anni fa, non oggi". Parola e firma di Giuseppe Sala, che in una lunga lettera inviata a La Repubblica si schiera contro il Pirellone e il suo progetto di autonomia.

"A me non piacciono gli slogan e vorrei concretamente porre qualche domanda", prosegue il sindaco di Milano nella sua lettera a Repubblica. "Le Regioni che vogliono più autonomia chiedono di gestire più competenze o semplicemente più risorse e quindi più potere? E se alcune Regioni avessero più risorse come si farebbe, onestamente, a non penalizzare le altre? E posto che la moneta non la si può stampare a piacimento, chi sarebbero i penalizzati di turno? Ancora una volta i Comuni? Fateci capire, prima di andare avanti. Perché ad oggi si capisce poco".

"Il nostro Paese rischia di perdersi in una condizione nella quale il sindaco della città che, come dicevo, fa il 10% del Pil deve chiedere il permesso a mamma Regione per aumentare il biglietto di 50 centesimi e assicurare un trasporto pubblico più efficiente anche nel suo hinterland. E non pare strano che ambiti cruciali quali scuola, sicurezza, sanità e turismo siano costantemente sottoposti alla sovrapposizione di poteri, istituzioni e controlli incrociati?", prosegue Sala.

"Penso che siamo sulla strada sbagliata se autonomia non significa riorganizzare le nostre Istituzioni, ma sdiventa un'occasione per stritolare ancora di più le città nella morsa degli apparati regionali e statali. Si fa finta di non sapere che sono i sindaci e le loro amministrazioni ad essere, dalla mattina alla sera e ogni giorno dell'anno, i primi interlocutori dei cittadini e il primo baluardo di legalità", conclude Sala. "Spiacerà a qualcuno, ma la molla dello sviluppo del lavoro e della crescita sono le città".