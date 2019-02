Autonomia, Salvini annuncia l'accordo: "Oggi in Cdm, ci siamo"

AUTONOMIA: SALVINI, 'OGGI IN CDM, SIAMO D'ACCORDO'

''Siamo d'accordo. Oggi va in Consiglio dei ministri''. Il ministro dell'interno, Matteo Salvini, a margine della presentazione del rapporto sull'agro mafie, ha risposto così a una domanda sulla presentazione della bozza per l'autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna in consiglio nel Consiglio dei Ministri previsto oggi.

Autonomia: Invernizzi (Lega), e' una conquista storica

"E' una conquista storica. Le tre regioni in questione possono fare da apripista rispetto alle altre perche' non si tratta di una conquista delle regioni ricche a discapito delle regioni piu' povere, come qualcuno vorrebbe far credere. Governatori del sud sul piede di guerra? Mi sa tanto di semplice lotta politica". E' quanto afferma Cristian Invernizzi, deputato della Lega e presidente della Commissione federalismo fiscale, ai microfoni di Radio Cusano Campus. "In soldoni - spiega - senza entrare in eccessivi tecnicismi, si tratta dell'iter iniziale per far si' che quelle materie previste dalla Costituzione che sono state richieste in gestione dalle tre regioni potranno essere gestite da queste regioni tramite una compartecipazione a gettito erariale. Questo e' il primo passo, quello piu' vicino al concetto classico di federalismo. E' una conquista storica. Le tre regioni in questione possono fare da apripista rispetto alle altre perche' non si tratta di una conquista delle regioni ricche a discapito delle regioni piu' povere, come qualcuno vorrebbe far credere. Governatori del sud sul piede di guerra? Mi sa tanto di semplice lotta politica questa. La Sicilia ha uno statuto che le permette di fare cose che Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna si sogneranno di fare nonostante l'autonomia. Con questa legge cambia il soggetto che gestisce quei soldi, ma i soldi rimangono quelli, non e' che vengono sottratti alle regioni del sud".