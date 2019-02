Autonomia, Stefani all'attacco del M5s: "Rispettino il contratto di governo"

Autonomia, Stefani: M5S rispetti il contratto, basta attacchi

"Io so che questo governo si basa su un contratto, e le autonomie sono in quel contratto". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani, in un'intervista al Corriere della Sera. "La trattativa tra Stato e Regioni è in corso da luglio scorso. Oggi abbiamo un testo che ha l’ok del Mef sull’impianto finanziario e sottolineo che il nostro lavoro sull’autonomia è sempre stato condiviso sia con il premier che con tutti i ministeri coinvolti", ha aggiunto.

Sulle accuse di M5S di 'avanzare in solitaria' sulle nomine, il ministro Stefani ha così replicato: "Io sono abituata a mettere la faccia in tutto quel che faccio. Commentare note anonime anche costruite male e poco comprensibili non mi compete. Per dire: a oggi non è chiaro cosa significasse quella nota".