Autonomia, testo in dirittura d'arrivo: verso intesa col governo

Autonomia: un anno dopo il referendum, il testo definitivo dell'intesa col governo è stato inviato al ministero per gli Affari Regionali

La lunga strada dell'autonomia è quasi arrivata al traguardo. Il testo definitivo dell'intesa tra il Governo e la Regione Lombardia è stato inviato stamattina al ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani dall'assessore all'Autonomia Stefano Bruno Galli e presto, ha annunciato il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, sarà sottoposto all'approvazione del Cdm per il decreto attuativo.

L'annuncio è arrivato dal deputato Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda. "Complimenti alla Regione Lombardia, al presidente Attilio Fontana e alla sua giunta, ed in particolare all’assessore all’autonomia, Stefano Bruno Galli, per aver inviato stamattina al ministro per gli Affari Regionali il testo definitivo dell’intesa tra il Governo e la Lombardia per l’attribuzione di un’autonomia differenziata alla nostra Regione - ha scritto Grimoldi - In un anno esatto dal referendum dello scorso 22 ottobre 2017, con cui quasi quattro milioni di cittadini lombardi si sono espressi favorevolmente sulla richiesta di maggiori forme di autonomia per la loro Regione, siamo arrivati a chiudere la trattativa con il Governo, in soli cinque mesi effettivi di lavoro dall’insediamento dalla giunta Fontana, con una velocità e una precisione che meritano un applauso".

L'iter non è ancora completo: "Adesso la palla passa al Governo ma le parole di questa mattina del vicepremier Salvini e del ministro Stefani confermano l’intenzione di procedere spediti con il provvedimento attuativo, già nelle prossime sedute del Consiglio dei Ministri, perché le maggiori forme di autonomia per le Regioni virtuose come la Lombardia rappresentano un obiettivo del Governo del cambiamento. Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda".