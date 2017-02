Scontro fra un tir e un furgone sull'A1, all'altezza dell'uscita milanese del Corvetto, in direzione Venezia. Stando a quanto riferisce l'agenzia regionale per l'emergenza e l'urgenza, i vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre una persona rimasta incastrata all'interno del furgone. Proprio l'uscita di Corvetto era stata recentemente riaperta dopo che una 30enne aveva perso la vita andando a schiantarsi contro il guardrail. Lo svincolo ha ora un limite di velocità di 30 chilometri orari.