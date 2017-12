Autostrade: nasce Lombardia Mobilità, compartecipata Regione-Anas

Il casello autostradale di Melegnano

Autostrade, ecco Lombardia Mobilità: un "anticipo" di autonomia regionale



Lo scampato fallimento di Pedemontana permette di sbloccare una partita ferma da mesi: quella per la costituzione di "Lombardia Mobilità", nuova società compartecipata al 50% da Lombardia ed Anas che sarà ufficialmente costituita entro il 15 gennaio, con avvio operativo della nuova rete stradale entro il 30 giugno. Il nuovo soggetto gestirà oltre 2.200 chilometri di autostrade lombarde. Passano ad Anas le tangenziali di Como e Varese, di proprietà di Pedemontana. Lombardia Mobilità avrà una dotazione di 60 milioni di euro l'anno provenienti al 50% da Anas e al 50% da Infrastrutture Lombarde. La nuova società è stata definita da Roberto Maroni "un modello di gestione nuovo», che per certi versi anticipa la trattativa con il Governo sull’autonomia per quanto riguarda la gestione delle infrastrutture e delle grandi reti. Nelle parole del Governatore, è un "modello di integrazione tra chi ha il compito di progettare e chi deve gestire". Come riporta il quotidiano Il Giorno, il presidente di Anas Gianni Vittorio Armani ha parlato di un progetto innovativo in cui Stato e Regione mettono in comune risorse e infrastrutture per avere servizi più efficienti e sicuri". "Sembrava una sfida folle - ha commentato l'assessore regionale Alessandro Sorte - ma anche questa volta ce l’abbiamo fatta e possiamo dire che 2.200 chilometri di strade della nostra regione finalmente potranno avere quella manutenzione che manca da troppi anni a causa delle gravissime ristrettezze economiche in cui versano le Province".