Autovelox Milano, Sardone: "Dalle nuove videocamere 580 multe al giorno"

Milano: Sardone (Misto), dai nuovi Autovelox installati dal Comune 580 multe al giorno

I sette nuovi "occhi elettronici" installati nel 2017 dall'amministrazione Sala hanno complessivamente staccato 584 sanzioni al giorno nel corso del 2018. Lo annuncia la consigliera comunale e regionale del gruppo misto, Silvia Sardone, citando i dati che ricevuti in risposta a una sua interrogazione comunale.

Questi dati, spiega Sardone," fotografano una situazione a dir poco sconcertante, che conferma l'ossessione della sinistra nel mettere le mani nelle tasche dei cittadini. In tutto il 2018, sommando le multe degli autovelox di via dei Missaglia, via Parri, viale Palmanova, via Ferrari (due) e via Testi (due) si e' arrivati alla cifra totale di 213.365 multe, ovvero 584 sanzioni al giorno. Per quanto riguarda il 2017, invece, da agosto (data della posa del primo autovelox in viale Palmanova) a fine anno sono state staccate 107.246 multe in totale".