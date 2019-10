Avril Lavigne torna in Italia e raddoppia le date a Milano

Avril Lavigne torna in Italia e si esibirà con una doppia data a Milano: sono infatti andati esauriti in pochi minuti i biglietti per la data del 16 marzo ed è stato fissato un nuovo concerto il 15 marzo 2020 al Lorenzini District di Milano. I biglietti per il nuovo show sono disponibili da questa mattina su www.livenation.it, www.ticketmaster.it e www.ticketone.it.