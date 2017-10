Avvelenamento da tallio, altri familiari delle vittime ricoverati

Avvelenamento da tallio a Nova, in Brianza: dopo la morte di Giovanni Battista Del Zotto, 94 anni, e della figlia Patrizia, 62, altre due persone sono state ricoverate a Desio: il marito di Patrizia ed una badante. si vanno ad aggiungere alla madre 87enne, in gravi condizioni, e a Laura, altra figlia della coppia di anziani. Le indagini sanitarie sono state allargate a tutta la famiglia ed un altro parente è risultato contaminato. Una tragedia che è anche un autentico rompicapo. Perde quota l'ipotesi che la causa possano essere stati escrementi di piccione nella casa di villeggiatura a Varmo, in provincia di Udine: si indaga ora sull'acqua del pozzo nel Comune friulano o su cibi potenzialmente contaminati. Ma non ci sono certezze: tutte le persone contaminate sono state almeno un giorno a Varmo, ma non si coglie un filo evidente. Nessun altro residente di Varmo presenta del resto alcun sintomo. La Procura di Monza ha disposto l'autopsia sui corpi delle due vittime.