Avvocato caduto in Tribunale: Bonafede, ministero vicino a lui e famiglia

Avvocato caduto: Bonafede, ministero vicino a lui e famiglia

"La vicinanza non e' soltanto istituzionale ma anche umana, per gli uffici del tribunale ma anche per l'avvocato. Voglio esprimere la vicinanza dello Stato a lui e familiari. In questo momento e' il minimo che si possa fare". Cosi' il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, uscendo dal Policlinico di Milano, dove ha fatto visita all'avvocato Antonio Montinaro, 30enne che venerdi' e' precipitato da un parapetto di Palazzo di Giustizia a Milano. "In questo momento - ha proseguito - e' giusto ribadire l'importanza del fatto che il ministero stia vicino alla famiglia Montinaro in questo momento difficile".

In un lungo incontro durato un paio d'ore nell'ufficio del Presidente della Corte d'Appello Marina Tavassi, i vertici della magistratura milanese hanno esposto al Guardasigilli i numerosi problemi di sicurezza che attanagliano il vecchio edificio, costruito tra il 1932 e il 1940 dall'architetto Marcello Piacentini. "Abbiamo ascoltato e preso in carico le istanze della giustizia milanese che merita la nostra particolare attenzione - ha detto il Ministro ai cronisti al termine dell'incontro durato un paio d'ore - e da qui in avanti una volta inseriti nella manovra importanti stanziamenti risponderemo alle esigenze dei singoli territori. Valuteremo tutto, bisogna anche capire cosa si doveva e si poteva fare. Deve finire l'epoca in cuoi ci si accorge che le cose non vanno quando c'e' un infortunio. Oggi sono qui per dare il senso della presenza dello Stato a chi lavora in questo Tribunale".

Accompagnato dai partecipanti alla riunione, tra cui il Presidente del Tribunale Roberto Bichi, il presidente della Corte d'Appello Marino Tavassi e il Procuratore Francesco Greco, il Ministro ha quindi effettuato un 'tour' nei luoghi critici del Palazzo, a cominciare dal punto in cui e' precipitato, l'avvocato 32 enne Antonio Montinaro, che rischia la paralisi. Greco ha confermato che sono state presentate "5- 6 segnalazioni negli ultimi due anni, l'ultima due mesi fa" in merito ai problemi generali della sicurezza e a quelli 'particolari' delle balaustre. Segnalazioni girate alla Commissione Manutenzione della quale fanno parte anche Bichi e Tavassi i quali le hanno spedite al Ministero della Giustizia, senza ricevere una risposta. Particolare attenzione durante la visita e' stata anche dedicata alle vecchie vetrate del Palazzo. Bonafede si e' poi recato al Policlinico per incontrare Montinaro.