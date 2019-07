Azioni Serravalle, il Tribunale dà ragione al Comune di Milano

Milano - Si chiude il contenzioso sul valore delle azioni di Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa detenute dal Comune, che nel 2015 ha esercitato il diritto di recesso. La consulenza tecnica d’ufficio, disposta dal Tribunale di Milano, ha fissato il prezzo a 2,7 euro per azione e per tutto il pacchetto a 91 milioni di euro. La stessa stima che era stata formulata da Palazzo Marino.