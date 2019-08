Azzano (BG), investe due ragazzi dopo lite: uno morto, l'altro gravissimo

Un morto e un ferito gravissimo che lotta tra la vita e la morte. E' questo il bilancio dell'incidente avvuto all'alba di ieri al termine di una lite tra giovani fuori da una discoteca ad Azzano San Paolo (Bergamo). A precisare e' la Polizia Stradale, inizialmente si era diffusa la notizia di due giovani morti. A perdere la vita e' stato Luca Carissimi, 21 anni, mentre l'amico ferito gravemente e' Matteo Ferrari di 18 anni. Quest'ultimo e' ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. I due amici sono stati travolti mentre erano su uno scooter fuori dalla discoteca. Secondo quanto potuto accertare a travolgerli e' stato il conducente di un'auto con avrebbero avuto un diverbio all'uscita del locale. La Polizia indaga quindi per verificare l'ipotesi del tamponamento volontario. Quel che e' certo e' che l'investitore, 33enne di Curno (Bergamo) viaggiava su una Mini Cooper e dopo l'incidente si e' allontanato presentandosi solo dopo tempo alla Polizia. Il 33enne e' stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso.