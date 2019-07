Baby gang in Brianza: 4 minori arrestati per 12 rapine

I militari del Comando Provinciale Carabinieri di Monza Brianza stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Milano - nei confronti di 4 minorenni residenti nel vimercatese, autori di dodici rapine aggravate, una tentata rapina aggravata, un furto aggravato e porto abusivo di armi. Reati commessi a Vimercate, Arcore e Concorezzo tra gennaio e maggio 2019. L'indagine e' stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. La baby gang prendeva di mira le proprie vittime, anch'esse minorenni con eta' compresa tra i 13 e i 16 anni, che una volta raggiunte dalla banda venivano accerchiate, minacciate con i coltelli e costrette a consegnare denaro e cellulari, sferrando violenti calci e pugni ai malcapitati. I minorenni arrestati - si legge in una nota - hanno alle spalle contesti familiari problematici, gravati talvolta da precedenti penali; hanno inoltre percorsi scolastici discontinui, segnati da abbandono degli studi e sono tutti nullafacenti. Molto attivi nei social, sui loro profili amano ritrarsi in atteggiamenti aggressivi, impugnando pistole e indossando passamontagna. Ulteriori dettagli saranno divulgati nel corso dell'incontro con gli organi di stampa, previsto per le ore 11.00 presso il Comando Provinciale Carabinieri di Monza Brianza.