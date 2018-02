Baby gang in via Padova: 3 minorenni accoltellano coetaneo

VIA PADOVA, ACCOLTELLANO 19ENNE: TRE MINORI ARRESTATI

Arrestati alle 3 di questa notte tre minorenni cinesi incensurati in via Padova, si tratta di due 16enni regolari e di un 17enne irregolare. Hanno aggredito un loro connazionale 19enne fuori dal locale in cui lavora. Trasportato in ospedale al San Raffaele il giovane è stato dimesso dopo che gli sono state curate delle ferite da coccio di bottiglia e una coltellata superficiale.

Le attività di indagine sono in corso, i tre minorenni non parlano italiano, le cause sarebbero legate a una ragazza: la vittima presumibilmente si era avvicinato ad una giovane conosciuta dagli aggressori. La Polizia è stata allertata da dei passanti che hanno visto fuggire i tre arrestati con due complici al momento non identificati.