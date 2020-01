Baby gang: rapina, minacce ed estorsione contro coetanei, 4 minori in comunità

Quattro minorenni sono stati assegnati a una comunità su ordinanza di custodia cautelare perche' ritenuti autori di alcune rapine ai danni di loro coetanei. Il provvedimento segue il fermo di altri due minorenni, nel maggio scorso, che sono poi stati anch'essi trasferiti in una comunita'. Secondo le indagini del Commissariato Monforte-Vittoria di Milano, i ragazzi avrebbero commesso, a partire da marzo 2019, 6 rapine prendendo di mira ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, appena piu' piccoli di loro. In alcuni casi le rapine sono state fatte minacciando gli adolescenti con temperini, altre volte a mani nude. Il tutto per avere capi d'abbigliamento, soldi e telefonini. A una delle vittime, per un pugno, è stato danneggiato un dente.