Baby gang rapina una donna, fermati 4 giovanissimi

I carabinieri di Como hanno fermato una baby gang in cui il piu' giovane dei rapinatori ha tredici anni. Il gruppo di giovani era composto da quattro ragazzi tutti minorenni che hanno partecipato alla rapina di una donna con coltello alla mano. A fermare il gruppo sono stati i carabinieri della stazione di Olgiate Comasco grazie alla descrizione fatta dalla vittima dell'aggressione. I fermati hanno una eta' compresa tra i 13 e i 17 anni. Chi era armato di coltello e derubato la donna e' finito in carcere al Beccaria di Milano mentre i giovani complici ad eccezione del tredicenne che non e' imputabile sono stati denunciati a piede libero.