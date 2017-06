Bagarinaggio on-line, 10 indagati: società organizzatrici sotto i riflettori

Vasco Rossi a San Siro

Bagarinaggio on-line: ci sono dieci persone indagate alla conclusione delle indagini che il pm di Milano Adriano Scudieri ha affidato al Nucleo Polizia tributaria. Sotto i riflettori le società Di e Gi, Live Nation, Live Nation Italia, Vivo e Viagogo, che avevano messo a punto un sistema per aumentare sino al 90% il valore dei biglietti per i grandi concerti di San Siro, dal 2011 sino a pochi mesi fa, dai Coldplay agli U2 passando per Bruce Springsteen e Vasco Rossi. I vertici delle società organizzatrici Domenico D'Alessandro, Roberto De Luca, Antonella Lodi e Corrado Rizzotto sono accusati di aggiottaggio e truffa per la stipula di accordi con Viagogo per la cessione di un elevato numero di biglietti prevedendo la "retrocessione del 90% dell'intero in favore delle stesse società". Viagogo quindi immetteva nel circuito on-line i biglietti acquistati a prezzo normale in gran quantità, aumentandone il prezzo sino al 90%. Gli artisti sarebbero stati all'oscuro di questo meccanismo, smascherato per la prima volta da una inchiesta delle Iene. Come riporta Repubblica, Vivo srl avrebbe venduto biglietti per un importo di 798 mila euro, ottenendo dalla rivendita guadagni per 222 mila euro, mentre Live Nation avrebbe ottenuto dal bagarinaggio on line da 1 milione e 200 mila euro.