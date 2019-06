Ballottaggi: a Cremona si conferma Galimberti. Rozzano a Ferretti: cade il Pd

Ballottaggi, Cremona: Galimberti si conferma sindaco

Ballottaggi in Lombardia, la sfida più significativa è stata quella per la fascia tricolore del Comune di Cremona, unico capoluogo lombardo al ballottaggio, con il sindaco uscente Gianluca Galimberti e il candidato del centrodestra Carlo Malvezzi. Galimberti, sostenuto dal Pd e da altre liste, è stato confermato sindaco con il 55,94%. Affluenza: 55,49%

I ballottaggi nel Milanese: a Rozzano avanti Ferretti

Per quanto riguarda la Provincia di Milano, riflettori puntati in particolare su Rozzano, con la sfida tra il sindaco Pd uscente Barbara Agogliati ed il candidato del centrodestra Gianni Ferretti. Alle 00:45, con 36 sezioni scrutinate su 39, Gianni Ferretti è in vantaggio per 6.512 voti a 6.199. Affluenza definitiva alle 23: 45,62%.

Gli altri Comuni del Milanese

A Paderno Dugnano vince la sfida Ezio Primo Casati, alla guida di una coalizione di centrosinistra, con il 50,95& dei voti contro il 49,05% cui si è fermato Gianluca Bogani, centrodestra. A Cormano affermazione del candidato del centrodestra Luigi Gianistro su Tatiana Cocca. A Novate Milanese vittoria per il candidato Pd Daniela Maldini, 50,83%, su Massimiliano Aliprandi A San Zenone al Lambro Arianna Tronconi batte Cristina Cremaschi (1015 a 997).

I "casi" Malnate e Concorezzo

In Lombardia almeno due sono le curiosita' da segnalare. La prima riguarda il 'caso Malnate' . A spuntarla, con il 54,60%, è stata il candidato di centrosinistra Irene Bellifemine. Alla vigilia, la vicenda che aveva fatto sobbalzare i 5 stelle e intervenire direttamente il capo politico Luigi Di Maio che ha evitato in extremis un apparentamento 'scomodo'. Parliamo di un Comune di oltre 16 mila abitanti della provincia di Varese, con al ballottaggio la candidata sindaco del centrodestra, Daniela Gulino (sostenuta da Lega e FI) e quella del centrosinistra Irene Bellifemine, partite rispettivamente dal 39,99% e dal 45,02% del primo turno. Domenica mattina, pero', la coalizione di centrodestra si era modificata. Il volto storico locale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Gulino, papa' della candidata leghista, si e' presentato in Comune firmando il documento che certifica l'apparentamento con la coalizione guidata dalla figlia. Lo stesso aveva fatto il referente di Fratelli d'Italia, Sandro Damiani, allargando ulteriormente la coalizione con un secondo apparentamento. Ma quando Gulino si e' recato in municipio per firmare l'accordo, ha trovato il candidato sindaco M5s, Domenico Mancino, che era all'oscuro di tutto. Si e' sfiorata la rissa. Tutti i vertici del Movimento hanno condannato la vicenda e alla fine e' intervenuto direttamente Di Maio, tramite un avvocato, e con una diffida e' stato fatto ritirare a Gulino l'apparentamento.

L'altra curiosita' riguarda Concorezzo (Monza Brianza), dove il leghista Mauro Capitanio ha vinto con il 55,16%. Qui erano spuntati tanti palloncini colorati con il simbolo della Lega, Alberto da Giussano, le scritte 'Lega Nord' e 'Lega Lombarda' e un solo nome, 'Bossi': un po' di confusione, dato che il candidato del centro sinistra si chiama Claudio Bossi.